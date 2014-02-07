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В "Севкабель Порту" 14 июня откроется шахматный клуб
Сегодня, 15:42
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В "Севкабель Порту" 14 июня откроется шахматный клуб

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Планируется провести блиц 3+2.

В  "Севкабель Порту"  откроется шахматный клуб. Встречи будут проходить два раза в неделю, рассказали в "Петербургском Дневнике".

Чтобы стать участником интеллектуальной схватки, нужно пройти регистрацию по  ссылке. Вход свободный. 

Первый турнир пройдет уже 14 июня в 19 часов. Планируется провести блиц 3+2. Цель игры – поставить мат королю противника. На всю игру каждый игрок имеет только три минуты, а каждый ход дополнительно дает две секунды.

Кроме того, здесь будут проходить курсы, мастер-классы и соревнования для опытных шахматистов. Приглашают сюда и новичков. 

Добавим, что весь необходимый инвентарь предоставляется.

Ранее на Piter.tv: в ЦПКиО им. Кирова открыли  бесплатный кинотеатр под открытым небом .

Фото: Pxhere

Теги: игры, куда сходить в петербурге, севкабель порт, спорт, шахматы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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