В "Севкабель Порту" 14 июня откроется шахматный клуб

Планируется провести блиц 3+2.

В "Севкабель Порту" откроется шахматный клуб. Встречи будут проходить два раза в неделю, рассказали в "Петербургском Дневнике".

Чтобы стать участником интеллектуальной схватки, нужно пройти регистрацию по ссылке. Вход свободный.

Первый турнир пройдет уже 14 июня в 19 часов. Планируется провести блиц 3+2. Цель игры – поставить мат королю противника. На всю игру каждый игрок имеет только три минуты, а каждый ход дополнительно дает две секунды.

Кроме того, здесь будут проходить курсы, мастер-классы и соревнования для опытных шахматистов. Приглашают сюда и новичков.

Добавим, что весь необходимый инвентарь предоставляется.

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Фото: Pxhere