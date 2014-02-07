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В ЦПКиО им. Кирова открыли  бесплатный кинотеатр под открытым небом 
Сегодня, 15:22
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В ЦПКиО им. Кирова открыли  бесплатный кинотеатр под открытым небом 

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На всей территории Art Space доступен бесплатный Wi-Fi. 

На Елагином острове открылся бесплатный кинотеатр под открытым небом. Об этом сообщили  в пресс-службе ЦПКиО имени Кирова. 

Здесь работает  пространство Art Space. По вечерам в парке проходят киносеансы. Отметим, что вход на них свободный. Днем в этом пространстве можно поработать на открытом воздухе. На всей территории Art Space доступен бесплатный Wi-Fi. В выходные и праздничные дни для входа в арт-зону придется приобрести билеты в сам парк. 

Сегодня вечером, 11 июня, здесь покажут фильм "Леонардо да Винчи. Неизведанные миры". Посмотреть его можно будет с 17:00 до 19:00. А затем на территории пространства пройдет танцевальный вечер под джазовую музыку. 

Ранее на Piter.tv: в Пулково в субботу приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров

 

 

Теги: кинотеатр, куда сходить в петербурге, цпкио им кирова
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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