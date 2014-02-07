В ЦПКиО им. Кирова открыли  бесплатный кинотеатр под открытым небом 

На всей территории Art Space доступен бесплатный Wi-Fi.

На Елагином острове открылся бесплатный кинотеатр под открытым небом. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО имени Кирова.

Здесь работает пространство Art Space. По вечерам в парке проходят киносеансы. Отметим, что вход на них свободный. Днем в этом пространстве можно поработать на открытом воздухе. На всей территории Art Space доступен бесплатный Wi-Fi. В выходные и праздничные дни для входа в арт-зону придется приобрести билеты в сам парк.

Сегодня вечером, 11 июня, здесь покажут фильм "Леонардо да Винчи. Неизведанные миры". Посмотреть его можно будет с 17:00 до 19:00. А затем на территории пространства пройдет танцевальный вечер под джазовую музыку.

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Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров