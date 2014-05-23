Кинотеатры Петербурга отказались от ретроспективы Сокурова

Показы фильмов к юбилею режиссера не состоятся, вместо них готовят книгу и камерное мероприятие.

В преддверии юбилея Александра Сокурова кинозалы Санкт-Петербурга не захотели принимать ретроспективу его работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила режиссер Любовь Аркус.

По словам госпожи Аркус, отказ поступил от кинотеатра "Аврора", чей директор, как она напомнила, прежде выражала режиссеру особое почтение в непростые для него времена. Также не дала согласия "Родина", которую она назвала, казалось бы, самой прогрессивной площадкой. К ним присоединились и другие залы. В итоге ретроспектива не состоится.

Вместо публичного показа организаторы подготовят значительно дополненную книгу о режиссере, после чего в редакции пройдет скромный банкет. Любовь Аркус также добавила, что Александр Сокуров получил от Никиты Михалкова приглашение на Московский международный кинофестиваль. В письме сказано, что на церемонии закрытия 23 апреля мэтру вручат приз за вклад в мировой кинематограф. При этом госпожа Аркус обратила внимание, что за последние четыре года ни одна картина Сокурова не имела прокатного удостоверения.

К числу самых известных лент режиссера относятся "Русский ковчег" 2002 года, снятый единым кадром, "Фауст" 2011 года, получивший "Золотого льва" в Венеции, а также трилогия "Молох", "Телец" и "Солнце". Александр Сокуров имеет звание народного артиста России, которого удостоили в 2004 году, и шесть раз становился лауреатом премии "Ника".

Ранее мы сообщали, что ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок.

