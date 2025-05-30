Пожар охватил бывший кинотеатр на улице Лени Голикова в Петербурге

МЧС сообщает об отсутствии пострадавших.

В Санкт-Петербурге загорелось заброшенное здание бывшего кинотеатра на улице Лени Голикова, 29. Пламя охватило площадь около 150 квадратных метров. Оперативная информация МЧС указывает, что к тушению пожара привлечены 19 спасателей и четыре пожарные машины.

По данным ведомства, возгорание началось в 20:57. На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют, сообщили в МЧС. Спасатели продолжают работы на месте, оценивая ситуацию и предотвращая возможное распространение огня на соседние строения.

Заброшенное здание, ранее служившее кинотеатром, уже не используется и находится в пустующем состоянии.

Фото: Piter.TV