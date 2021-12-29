В Петербурге прокуратура восстановила доступ к Неве в Лопухинском саду

Специалисты демонтировали незаконный забор.

В понедельник, 21 февраля, в пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что незаконный забор в Лопухинском саду, преграждавший горожанам доступ к Неве, демонтировали.

Прокуратура провела проверку, как обеспечивается общий доступ к реке. В итоге было подтверждено, что компания "НИС. Жилищное строительство" построила ограждение до самой Невы по улице Академика Павлова, 11а.

Юридическое лицо демонтировало ограду после представления об устранении нарушений.

Напомним, что забор появился в начале января. Отмечается, что в локации может появиться яхт-клуб.

Фото: citywalls