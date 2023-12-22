В Лопухинском саду сделали временную дорогу из железобетонных плит

Ремонт планируют завершить в июле 2026 года.

В Лопухинском саду проложили временную дорогу из железобетонных плит. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Дорогу сделали в связи с капремонтом вентиляционной шахты метро, которая обслуживает перегонные тоннели между станциями "Петроградская" и "Черная речка". Отметим, шахта расположена в районе сада.

Дорога находится на месте садовой тропинки. Кроме того, здесь появится небольшая строительная площадка. Остальные работы будут проходить внутри шахты в круглосуточном режиме.

Ремонт планируют завершить в июле 2026 года. Благоустройство сада запланировано на этот же период.

Ранее на Piter.tv стало известно, что с 22 марта в центре ограничат проезд по Казанской улице.

Фото: Piter.tv