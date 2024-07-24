По данным следствия, в городе Ачинске местная жительница обратила внимание на шумную компанию мужчин.

В Красноярском крае задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным следствия, в городе Ачинске местная жительница обратила внимание на шумную компанию мужчин возле припаркованного во дворе автомобиля. Через окно своей квартиры женщина увидела, как один из молодых людей с признаками опьянения сел за руль машины и вместе с приятелями уехал. Об этом она сообщила в полицию.

Спустя несколько минут автоинспекторы остановили подходящую по описанию машину. Водителя отстранили от управления автомобилем и составили в отношении него административный протокол.

Ранее мы сообщали, что в Ярославле при проверке трех объектов выявили 42 иностранных работника-нелегала.

Видео: ГУВД Красноярского края