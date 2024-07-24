Из них 25 мигрантов привлекли к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ.

В Ярославле при проверке трех объектов выявили 42 иностранных работника-нелегала. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Стражи правопорядка посетили склад сетевого продуктового магазина, рынок и реставрируемый жилой дом. В результате проведенных рейдов были пресечены 42 административных нарушения, допущенных иностранцами. Из них 25 мигрантов привлекли к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ. Еще на пятерых выявленных нелегалов составлены протоколы.

Решением суда четверо работников-нелегалов будут выдворены за пределы страны. Кроме того, трем нарушителям сокращен срок пребывания на территории РФ

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали работника склада, присвоившего парфюмерию на полмиллиона рублей.

Видео: УМВД по Ярославской области