В Москве задержали работника склада, присвоившего парфюмерию на полмиллиона рублей

По данным следствия, подозреваемым оказался 23-летний молодой человек.

В Москве сотрудники полиции задержали работника склада, присвоившего парфюмерию на полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, подозреваемым оказался 23-летний молодой человек. Он работал на складе в торговом центре на Трубной площади. В течение месяца работник склада присваивал вверенную ему парфюмерную продукцию. Ущерб оценивается в более 494 тысяч рублей. Похищенным товаром злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА