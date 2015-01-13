В Солнечногорске пресечена деятельность по организации незаконного пребывания иностранцев

Полиция поместила пож стражу четырех подозреваемых.

В подмосковном Солнечногорске российскими правоохранительными органами пресечена деятельность по организации незаконного пребывания иностранцев в стране. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что дома на территории деревни Радумля стал пристанищем для нелегальных мигрантов.

Многие квартиры в нем принадлежали руководителю компании-застройщика и сдавались. Однако среди арендаторов были приезжие, которые находились с нарушениями миграционного законодательства. пресс-слкжба МВД РФ

Владельца недвижимости регулярно уведомляли о нарушениях, однако он вместе с сообщниками продолжали противоправную деятельность. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Четырем фигурантам расследования предъявлено обвинение. Они отправлены под стражу.

В Петербурге с погоней задержали нетрезвого водителя.

Фото и видео: МВД Медиа