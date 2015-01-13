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В Солнечногорске пресечена деятельность по организации незаконного пребывания иностранцев

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Полиция поместила пож стражу четырех подозреваемых.

В подмосковном Солнечногорске российскими правоохранительными органами пресечена деятельность по организации незаконного пребывания иностранцев в стране. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что дома на территории деревни Радумля стал пристанищем для нелегальных мигрантов.

Многие квартиры в нем принадлежали руководителю компании-застройщика и сдавались.  Однако среди арендаторов были приезжие, которые находились с нарушениями миграционного законодательства.

пресс-слкжба МВД РФ

Владельца недвижимости регулярно уведомляли о нарушениях, однако он вместе с сообщниками продолжали противоправную деятельность.  По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Четырем фигурантам расследования предъявлено обвинение. Они отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: мвд, мигранты, подмосковье, регионы, солнечногорск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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