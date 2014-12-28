Началась проверка после ДТП на Красносельского шоссе, где погиб байкер

Мотоцикл упал под колеса двигавшегося в попутном направлении КАМАЗа.

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором погиб байкер. Авария случилась на 1 километре Красносельского шоссе 27 августа в 09:35. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что мужчина, управляя мотоциклом "Хонда NC", совершил столкновение с двигавшимся справа в попутном направлении эвакуатором под управлением 60-летнего водителя. В результате случившегося мотоцикл упал под колеса двигавшегося в попутном направлении КАМАЗа с 34-летним водителем за рулем.

Байкер скончался на месте ДТП. Мужчине было около 55 лет. Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция