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Петербурженка отсудила у "Пассажиравтотранса" 200 тыс. рублей
Сегодня, 13:26
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Петербурженка отсудила у "Пассажиравтотранса" 200 тыс. рублей

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Женщина упала во время поездки на автобусе.

Петербурженка отсудила у "Пассажиравтотранса" 200 тыс. рублей после своего падения в автобусе. Известно, что женщина просила 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. 

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску Гульчиры Рамазановой к компании "Пассажиравтотранс" о взыскании компенсации морального вреда. Женщина упала в автобусе 10 августа в Колпино. 

Пострадавшая рассказала, что водитель, управляя автобусом МАЗ, у дома №30 по улице Танкистов, нарушил правила. В результате его действий пассажирка упала. Она получила повреждения и обратилась в медицинское учреждение. 

Представитель ответчика была с требованиями согласна по праву, не согласна с размером, полагая его завышенным. Дополнила, что после ДТП Бетуганов предпринял все необходимые меры к оказанию помощи потерпевшей, вызвал сотрудников ГИБДД и скорой.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее мы писали, что житель Сочи совершил одно из самых громких ограблений в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: пассажиравтотранс, суд, упала в автобусе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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