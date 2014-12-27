Петербурженка отсудила у "Пассажиравтотранса" 200 тыс. рублей после своего падения в автобусе. Известно, что женщина просила 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску Гульчиры Рамазановой к компании "Пассажиравтотранс" о взыскании компенсации морального вреда. Женщина упала в автобусе 10 августа в Колпино.
Пострадавшая рассказала, что водитель, управляя автобусом МАЗ, у дома №30 по улице Танкистов, нарушил правила. В результате его действий пассажирка упала. Она получила повреждения и обратилась в медицинское учреждение.
Представитель ответчика была с требованиями согласна по праву, не согласна с размером, полагая его завышенным. Дополнила, что после ДТП Бетуганов предпринял все необходимые меры к оказанию помощи потерпевшей, вызвал сотрудников ГИБДД и скорой.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Ранее мы писали, что житель Сочи совершил одно из самых громких ограблений в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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