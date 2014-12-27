Женщина упала во время поездки на автобусе.

Петербурженка отсудила у "Пассажиравтотранса" 200 тыс. рублей после своего падения в автобусе. Известно, что женщина просила 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску Гульчиры Рамазановой к компании "Пассажиравтотранс" о взыскании компенсации морального вреда. Женщина упала в автобусе 10 августа в Колпино.

Пострадавшая рассказала, что водитель, управляя автобусом МАЗ, у дома №30 по улице Танкистов, нарушил правила. В результате его действий пассажирка упала. Она получила повреждения и обратилась в медицинское учреждение.

Представитель ответчика была с требованиями согласна по праву, не согласна с размером, полагая его завышенным. Дополнила, что после ДТП Бетуганов предпринял все необходимые меры к оказанию помощи потерпевшей, вызвал сотрудников ГИБДД и скорой. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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Фото: Piter.tv