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Житель Сочи совершил одно из самых громких ограблений в Петербурге
Сегодня, 13:08
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Житель Сочи совершил одно из самых громких ограблений в Петербурге

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Ограбление произошло в марте 2024 года. Артур Барбынц смог получить доступ к деньгам и драгоценностям благодаря считывающим приспособлениям. 

Уроженец Сочи Артур Барбынц организовал самое громкое ограбление банка. Злоумышленник получил доступ к трем банковским ячейкам в Северной столице. Грабитель заполучил 800 тыс. долларов, 500 тыс. евро и ювелирные украшения, стоимость которых составляет 10 млн долларов. 

Из-за действий злоумышленника пострадали несколько человек. Они лишились своих накоплений. Среди них оказался бывший гендиректор "Ленфильма" Инесса Юрченко, сообщили на портале 78.ru.

Ограбление произошло в марте 2024 года. Артур Барбынц смог получить доступ к деньгам и драгоценностям благодаря считывающим приспособлениям.  Безымянную карту и универсальный ключ сделали соучастники преступления. 

Подозреваемого задержали спустя несколько дней в Сочи. Полицейские нашли часть похищенного в арендованной мужчиной квартире в Московской области. 

Сегодня стало известно, что прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артура Барбынцы. Расследование продолжается, подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Пикалёво задержали 13-летнего грабителя.

Фото: Pxhere

Теги: артур барбынц, громкое ограбление, житель сочи ограбил банк
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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