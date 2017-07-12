В Пикалёво задержали 13-летнего грабителя

Он избил и отобрал 2 тысячи рублей и электронную сигарету у 19-летнего юноши.

В Бокситогорском районе Ленобласти полицейские задержали несовершеннолетнего грабителя. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 августа поступило сообщение от 19-летнего юноши, проживающего в Бокситогорске. Он сообщил, что вечером 10 августа у дома 15 по улице Горняков в Пикалёво неизвестный грабитель избил его и отобрал 2 тысячи рублей и электронную сигарету.

В Пикалёво по подозрению в совершении данного преступления задержан 13-летний ученик 7 класса местной школы.

Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 п.г УК РФ (грабеж).

Ранее в квартире на Космонавтов мужчина избил и ограбил петербуржца.

Фото: Piter.tv