В квартире на Космонавтов мужчина избил и ограбил петербуржца

Задержан неработающий ранее судимый 28-летний житель Ингушетии.

Полицейские Московского района задержали подозреваемого в квартирном разбое. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 1 июля обратилась женщина. Она сообщила, что у дома 102 по проспекту Космонавтов к ней подошел неизвестный мужчина и сообщил, что его избили и ограбили. Полицейскими было установлено, что в одной из квартир по указанному адресу 32-летний местный житель находился в гостях у знакомой. В этот момент к ней пришел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, открыто похитил у заявителя IPhone 10 и 20 тысяч рублей.

В этот же день в 15:30 в апартаментах отеля в доме 61 по улице Салова полицейскими за совершение указанного преступления задержан неработающий ранее судимый 28-летний житель Ингушетии.



Фото: МВД

Похищенный смартфон изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (грабеж).

Фото: Piter.tv