В Челябинске 19-летнюю автоледи отправили на 1,5 года в колонию из-за сбитого насмерть полицейского

Кроме того, подсудимая должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 2,4 миллиона рублей.

В Челябинске из-за сбитого насмерть полицейского девушка водитель получила реальный срок.

Авария произошла незадолго до полуночи 12 августа в 23 часа 15 минут в микрорайоне Чурилова на улице Линейная, 64. 19-летняя девушка с годичным стажем вождения не выбрала безопасную дистанцию и скорость движения и врезалась в мотопатрульного ДПС ГИБДД на мотоцикле "БМВ".

Сотрудник ГИБДД от полученных травм скончался на месте аварии. Ему было 40 лет, у него осталось трое детей. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Сейчас стало известно, что состоялся суд, который признал юную автоледи виновной в ДТП и озвучил свой вердикт. Девушке предстоит провести 1,5 года в колонии поселении. Ей запрещено управлять транспортными средствами 2,6 года. Кроме того осужденная должна возместить моральный вред семье полицейского в размере 2,4 миллионов рублей.

Ранее:В Свердловской области загорелся склад с пластиком на площади 4 300 кв. м

Видео:ВК, ЧП Челябинск