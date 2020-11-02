В Челябинске 19-летнюю автоледи отправили на 1,5 года в колонию из-за сбитого насмерть полицейского

В Челябинске из-за сбитого насмерть полицейского девушка водитель получила реальный срок.
Авария произошла незадолго до полуночи 12 августа в 23 часа 15 минут в микрорайоне Чурилова на улице Линейная, 64. 19-летняя девушка с годичным стажем вождения не выбрала безопасную дистанцию и скорость движения и врезалась в мотопатрульного ДПС ГИБДД на мотоцикле "БМВ".
Сотрудник ГИБДД от полученных травм скончался на месте аварии. Ему было 40 лет, у него осталось трое детей. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.
Сейчас стало известно, что состоялся суд, который признал юную автоледи виновной в ДТП и озвучил свой вердикт. Девушке предстоит провести 1,5 года в колонии поселении. Ей запрещено управлять транспортными средствами 2,6 года. Кроме того осужденная должна возместить моральный вред семье полицейского в размере 2,4 миллионов рублей.
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