В Пензе разбился 9-летний мальчик, выпав из окна 8 этажа

В Пензе накануне вечером, 20 октября, погиб 9-летний мальчик.
Как сообщает ГТРК "Пенза" мальчик был дома один. Родители с работы заехали за младшим ребенком в детский сад и возвращались домой. Они были обеспокоены, что старший сын не отвечает на телефон.
Придя домой, они увидели, что окно открыто, а под окнами лежит их сын. Мальчик при падении с высоты 8 этажа получил травмы несовместимые с жизнью. Семья благополучная, мальчик неконфликтный и общительный.
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Фото: Piter.TV
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