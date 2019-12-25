В Калуге разбился насмерть рабочий, упав с крыши дома

Следственные органы по факту гибели рабочего на производстве организовали доследственную проверку.

Сегодня днем, 21 октября, на улице Ленина, 80 в Калуге с крыши ремонтируемого здания упал рабочий. От полученных травм он скончался на месте, сообщают "Калужские Новости" со ссылкой на СУ СК РФ по Калужской области.

По факту гибели рабочего на производстве следственными органами организована доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее:Ивановский водитель автобуса зажал 2-летнего ребенка дверьми и поехал

Фото: СУ СК РФ по Калужской области