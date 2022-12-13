В ЖК "Солнечный город" в новогоднюю ночь человек вывалился из окна

На место ЧП прибыли экстренные службы и полиция.

В ночь на 1 января в Красносельском районе произошла трагедия. В ЖК "Солнечный город" человек упал с большой высоты. Об этом сообщили в группе жилого комплекса.

В новогоднюю ночь молодой человек вывалился из окна с 10 этажа. К сожалению, мужчина не выжил.

На место ЧП прибыли экстренные службы и полиция. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

А парень был хороший, только в сентябре пошел на повышение и стал директором в свои 20 с небольшим. Александр Данилов, местный житель

Ранее на Piter.tv: после пожара на Авиаконструкторов женщина попала в больницу.

Фото: ВКонтакте / Солнечный город_лайф