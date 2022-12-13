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В ЖК "Солнечный город" в новогоднюю ночь человек вывалился из окна
Сегодня, 10:16
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В ЖК "Солнечный город" в новогоднюю ночь человек вывалился из окна

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На место ЧП прибыли экстренные службы и полиция.

В ночь на 1 января в Красносельском районе произошла трагедия. В ЖК "Солнечный город" человек упал  с большой высоты. Об этом сообщили в группе жилого комплекса.

В новогоднюю ночь молодой человек вывалился из окна с 10 этажа. К сожалению, мужчина не выжил.

На место ЧП прибыли экстренные службы и полиция. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. 

А парень был хороший, только в сентябре пошел на повышение и стал директором в свои 20 с небольшим.

Александр Данилов, местный житель

Ранее на Piter.tv: после пожара на Авиаконструкторов женщина попала в больницу.

Фото: ВКонтакте / Солнечный город_лайф

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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