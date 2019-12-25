Ивановский водитель автобуса зажал 2-летнего ребенка дверьми и поехал

После инцидента водитель скрылся, но вскоре он был установлен и задержан.

В Иванове на Кохомском шоссе 65-летний водитель автобуса ПАЗ зажал дверьми женщину с 2-летнем ребенком на руках и поехал. После инцидента водитель скрылся. Женщина обратилась в травмпункт, где у маленькой девочки диагностировали множественные ушибы.

Полиция установила личность водителя и задержала. На него составлен административный протокол за оставление места ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Ивановской области.

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Фото:Piter.TV