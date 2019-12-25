Во Владимирской больнице мужчина убил соседа по палате стеклянной кружкой

Буйный пациент в ходе конфликта убил кружкой пенсионера прямо в больничной палате.
Следственные органы СУ СК РФ по Владимирской области сообщают, что в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По версии следствия, в ночь на 13 октября между пациентами на соседних койках возник конфликт. В ходе ссоры молодой мужчина схватил стеклянную кружку и начал бить ей по голове 69-летнего соседа.
Когда кружка разбилась, мужчина схватил осколок и нанес им удары в шею и предплечье пенсионера. От полученных ранений мужчина скончался в реанимации больницы спустя несколько дней.
Буйный пациент задержан, решается вопрос о его аресте.
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Фото:Pixabay
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