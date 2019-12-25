В Новосибирской больнице умерла девушка, упавшая накануне с дамбы

Тело упавшего парня до сих пор не нашли.

В Новосибирске, несмотря на усилия медиков, скончалась 23-летняя девушка, которая упала с дамбы Новосибирской ГЭС.

Накануне Piter.TV рассказывал подробности трагедии, которая произошла в ночь на 20 октября в Новосибирске. Компания из 4 молодых людей приехала к дамбе, они решили сфотографироваться. Парень 1994 года рождения залез на парапет, оступился и упал в воду. Его друг бросился ему на помощь, но тоже упал в воду.

Девушки связали одежду и пытались помочь парням выбраться на берег. В результате девушка 1996 года рождения упала в воду. Как сообщали местные СМИ, ее вытащили из воды без признаков жизни, но смогли реанимировать. В тяжелом состоянии девушку доставили в больницу, где медики до последнего пытались спасти ей жизнь. Но сегодня стало известно, что она скончалась.

Молодой человек, который бросился на помощь другу, самостоятельно выбрался на сушу. Его жизни ничего не угрожает. Парня, который первым упал в воду, до сих пор не нашли.

Фото:СУ СК РФ по Новосибирской области