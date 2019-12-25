В Новосибирске нашли скелет неизвестного мужчины

Местный житель во время прогулки наткнулся на страшную находку и вызвал полицию.

В Новосибирске следственные органы проводят проверку по факту обнаружения скелета человека.

Местный житель 6 ноября возле одного из домов по улице Софийская во время прогулки наткнулся на скелетированные останки человека и позвонил в полицию.

Следственные органы организовали доследственную проверку. В ходе проверки предстоит выяснить личность человека и причину его смерти. Уже сейчас предварительно установлено, что останки принадлежали мужчине.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области