В Новосибирске нашли скелет неизвестного мужчины

В Новосибирске следственные органы проводят проверку по факту обнаружения скелета человека.
Местный житель 6 ноября возле одного из домов по улице Софийская во время прогулки наткнулся на скелетированные останки человека и позвонил в полицию.
Следственные органы организовали доследственную проверку. В ходе проверки предстоит выяснить личность человека и причину его смерти. Уже сейчас предварительно установлено, что останки принадлежали мужчине.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
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