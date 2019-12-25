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В Новосибирске нашли скелет неизвестного мужчины
Сегодня, 9:49
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MShaffter

В Новосибирске нашли скелет неизвестного мужчины

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Местный житель во время прогулки наткнулся на страшную находку и вызвал полицию.

В Новосибирске следственные органы проводят проверку по факту обнаружения скелета человека.

Местный житель 6 ноября возле одного из домов по улице Софийская во время прогулки наткнулся на скелетированные останки человека и позвонил в полицию.

Следственные органы организовали доследственную проверку. В ходе проверки предстоит выяснить личность человека и причину его смерти. Уже сейчас предварительно установлено, что останки принадлежали мужчине.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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