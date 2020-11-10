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Скелет человека нашли в подвале бывшего супермаркета на проспекте Ветеранов
Сегодня, 13:50
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Скелет человека нашли в подвале бывшего супермаркета на проспекте Ветеранов

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Жуткую находку сделали строители, когда демонтировали пол.

Подвал бывшего супермаркета на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге оказался с "сюпризом". Строители демонтировали пол, обнаружив скелет человека.

Как пишет АН "Оперативное прикрытие", сначала строители увидели череп, а после кости туловища и конечностей. Была вызвана полиция. В настоящий момент останки направили в морг для экспертизы. Причина смерти, как и личность погибшего, будет установлена позже.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель автобуса пустил в ход монтировку во время конфликта на улице Партизана Германа.

Фото: Piter,TV

Теги: скелет человека, строители обнаружили тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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