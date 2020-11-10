В Саратовской области мужчина изнасиловал 75-летнюю женщину и попытался ее сжечь

Сейчас следствие завершено и направлено в суд.

В Ртищеве Саратовской области следственные органы завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и покушение на убийство пожилой женщины.

По версии следствия, вечером 28 мая ранее судимый 40-летний мужчина обманным путем проник в дом к 75-летней женщине. Рецидивист изнасиловал пенсионерку, а затем жестоко избил и ранил ножом в шею, требуя деньги.

Вооружился кухонным ножом, он нанес ей ранения в область шеи, подбородка и бок. Потерпевшая отдала ему еще 3000 рублей. После чего он нанес ей удары настольной лампой и термосом по голове, а также принялся душить, от чего женщина потеряла сознание. СУ СК РФ по Саратовской области

Не найдя наличности, уголовник поджег занавески, открыл газовые конфорки и ушел, заперев дом снаружи. К счастью, женщина пришла в сознание, потушила огонь, закрыла газ, выбралась на улицу и позвала на помощь.

Сейчас следственные действия завершены. Уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "разбой с незаконным проникновением в жилище", "изнасилование, совершенное с применением насилия к потерпевшей", "иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей" и "покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога" передано в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: СУ СК РФ по Саратовской области