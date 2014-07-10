Петербуржец 6 лет проведет в колонии за попытку зарезать подругу на кухне

Мужчина признал вину частично, отрицая, что хотел убить.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор Т., который пытался убить женщину на фоне длительных ссор. Инцидент произошел 29 ноября 2023 года в квартире на улице Маршала Новикова, рассказала объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял кухонный нож и попытался нанести удар женщине в спину, однако его остановил очевидец. После этого мужчина все же успел нанести несколько ударов ножом в шею и по ногам пострадавшей. Женщина получила легкие ранения, а серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременной помощи и вмешательству очевидцев.

Мужчина признал вину частично, отрицая, что хотел убить. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей за моральный ущерб и 1 500 рублей за имущественный ущерб.

Ранее был задержан мигрант, подозреваемый в убийстве соотечественницы в апарт-отеле на Пулковском шоссе.

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