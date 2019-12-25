В Подмосковье задержали убийцу преподавателя РЭУ им. Плеханова и ее матери

Следком назвал возможный мотив жестокого убийства двух женщин.

В Подмосковье нашли и задержали убийцу 2 женщин, одна из которых преподаватель московского ВУЗа.

Piter.TV ранее сообщал подробности жестокого убийства двух женщин в Солнечногорске. В частном доме 7 ноября были найдены тела двух женщин 1953 и 1976 годов рождения (мать и дочь). В доме также находилась с тяжелыми ранениями 6-летняя девочка. В доме были следы ограбления. Под подозрение сразу попал гражданин ближнего зарубежья, который работал в доме подсобным рабочим.

Сегодня стало известно, что убийца задержан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий .. задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 г. р., подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку Ирина Волк, официальный представитель МВД России

ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий сообщает, что мотивом к убийству стал конфликт между женщиной и подсобным рабочим из-за долга по зарплате.

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