В Подмосковье зверски убили 2 женщин и тяжело ранили 6-летнюю девочку

Вероятно, в доме искали ценности.

В Солнечногорске Московской области в своем доме были убиты 2 женщины 1953 и 1976 годов рождения (мать и дочь), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий. А также тяжело ранена 6-летняя девочка.

Тела были обнаружены в частном доме 7 ноября. На женщинах были множественные колото-резаные ножевые раны. 6-летняя девочка выжила, но находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, женщины были убиты во время ограбления. Злоумышленник искал в доме ценности.

Под подозрение попал житель ближнего зарубежья, который работал в доме. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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