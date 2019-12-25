В Воронежской области в своем кабинете нашли тело полицейского

В МВД выясняют все причины и обстоятельства смерти мужчины.

В Воронежской области в своем рабочем кабинете нашли тело полицейского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Тело было найдено 6 ноября в служебном помещении ОМВД России по Калачеевскому району. По факту смерти сотрудника полиции региональное МВД назначило служебную проверку. Выясняются все причины и обстоятельства смерти коллеги. По предварительным данным, полицейский свел счеты с жизнью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:Piter.TV