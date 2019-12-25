В Иванове тело пропавшего подростка нашли на крыше гаража

Видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

В Иванове полиция выясняет обстоятельства смерти 17-летего подростка.

Сообщается, что парень ушел из дома 3 дня назад и пропал. Утром в воскресенье, 8 ноября, мать несовершеннолетнего обратилась в полицию, сообщив о пропаже сына. Днем в Ленинском районе города на крыше гаража в гаражном кооперативе было найдено тело юноши.

Внешних очевидных признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точных причин смерти будет проведена экспертиза.

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Фото: пресс-служба УМВД по Ивановской области