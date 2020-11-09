В Красноярске пьяный водитель сбил насмерть 13-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Полицейские по горячим следам задержали виновника ДТП.

Днем в воскресенье, 8 ноября, в Красноярске водитель сбил на зебре школьника и скрылся с места ДТП.

МВД по Красноярску сообщает, что авария произошла на улице Водяников. Автомобиль под управлением 44-летнего водителя сбил на нерегулируемом пешеходном переходе школьника 2007 года рождения и скрылся с места ДТП. Подросток от полученных травм скончался на месте.

Полиция по горячим следам установила автомобиль и водителя. Через несколько часов он был задержан. В крови у мужчины оказалось 1,21 промилле алкоголя. Кроме того, мужчина лишен прав на управление транспортными средствами за вождение в пьяном виде.

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Фото и видео: МВД МЕДИА