На улице Лизы Чайкиной нашли мертвого студента

Юноша учился на втором курсе в колледже.

В Петроградском районе погиб студент. Сегодня ночью, 4 января, в одном из жилых домов на улице Лизы Чайкиной обнаружили тело юноши.

По информации Piter.tv, труп нашла мать мальчика. Она обратилась в скорую помощь и полицию.

Оперативники прибыли на место случившегося и увидели 18-летнего петербуржца на турнике для подтягивания. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Известно, что юноша учился на втором курсе в колледже. Он воспитывался в полной благополучной семье. На профилактических учетах не состоял.

В комнате мальчика нашли записку. Ее включили в дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали двух женщин, подозреваемых в организации незаконной миграции.

Фото: Piter.tv