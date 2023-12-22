В Петербурге задержали двух женщин, подозреваемых в организации незаконной миграции

Злоумышленницы вносили ложные данные в официальные бланки миграционных документов, с которыми в дальнейшем иностранцы обращались для регистрации.

Сотрудники экономической полиции задержали двух женщин, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Жительницы Северной столицы организовали незаконное пребывание иностранцев в России. Две подруги под видом оказания консультаций организовывали незаконную миграцию граждан государств ближнего зарубежья.

Злоумышленницы вносили ложные данные в официальные бланки миграционных документов, с которыми в дальнейшем иностранцы обращались для регистрации. На злоумышленниц завели уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

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Фото: Piter.tv