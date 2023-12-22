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В Петербурге задержали двух женщин, подозреваемых в организации незаконной миграции
Сегодня, 11:44
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В Петербурге задержали двух женщин, подозреваемых в организации незаконной миграции

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Злоумышленницы  вносили ложные данные в официальные бланки миграционных документов, с которыми в дальнейшем иностранцы обращались для регистрации.

Сотрудники экономической полиции задержали двух женщин, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. 

Жительницы Северной столицы организовали незаконное пребывание иностранцев в России. Две подруги под видом оказания консультаций  организовывали незаконную миграцию граждан государств  ближнего зарубежья. 

Злоумышленницы  вносили ложные данные в официальные бланки миграционных документов, с которыми в дальнейшем иностранцы обращались для регистрации. На злоумышленниц завели уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти спасатели помогли людям, у которых заглохла машина в лесу.

Фото: Piter.tv 

Теги: задержание, мигранты, миграция, полицейские
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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