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В Ленобласти спасатели помогли людям, у которых заглохла машина в лесу
Сегодня, 10:10
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В Ленобласти спасатели помогли людям, у которых заглохла машина в лесу

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Спасатели обнаружили пострадавших и передали их родственникам.

В Лодейнопольском районе спасатели пришли на помощь местным жителям, у которых заглохла в лесу машина. Инцидент произошел в районе деревни Шоткуса. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти". 

Спасательные работы в лесном массиве Лодейнопольского района прошли сегодня, 4 января. В сломанном автомобиле на морозе находились четыре человека.

Спасатели обнаружили пострадавших, вывели из леса и передали родственникам. От помощи медиков молодые люди отказались.

Ранее на Piter.tv: на Английском проспекте при пожаре пострадали три человека.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, деревня шоткуса, заглохла машина в лесу, ленобласть
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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