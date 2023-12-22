В Ленобласти спасатели помогли людям, у которых заглохла машина в лесу

Спасатели обнаружили пострадавших и передали их родственникам.

В Лодейнопольском районе спасатели пришли на помощь местным жителям, у которых заглохла в лесу машина. Инцидент произошел в районе деревни Шоткуса. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

Спасательные работы в лесном массиве Лодейнопольского района прошли сегодня, 4 января. В сломанном автомобиле на морозе находились четыре человека.

Спасатели обнаружили пострадавших, вывели из леса и передали родственникам. От помощи медиков молодые люди отказались.

Ранее на Piter.tv: на Английском проспекте при пожаре пострадали три человека.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО