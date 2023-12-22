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На Английском проспекте при пожаре пострадали три человека
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На Английском проспекте при пожаре пострадали три человека

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В 03:07 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Ночью в четверг, 4 января, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Английском проспекте в доме № 31 загорелись комната, коридор и кухня. Пламя охватило 50 "квадратов". Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:16. На место случившегося прибыли 22 спасателя и пять спецмашин. 

Из дома эвакуировали двух людей. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу. 

В 03:07 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Через час пламя локализовали, ранг пожара понизили до первого номера. Спасатели ликвидировали открытое горение.

Ранее на Piter.tv: на улице Демьяна Бедного в квартире полыхала обстановка, пострадал человек.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожарные, пострадали при пожаре, сгорела квартира на английском проспекте
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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