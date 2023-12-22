На улице Демьяна Бедного в квартире полыхала обстановка

Во время пожара пострадал человек. Его доставили в больницу.

Сегодня, 4 января, в Калининском районе произошел пожар. На улице Демьяна Бедного в доме № 31 загорелась обстановка в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:21. В одной из восьми комнат пламя охватило два квадратных метра.

Во время пожара пострадал человек. Его доставили в больницу.

На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины. В 06:47 пожар был ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv