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На Новосельковской улице горит таунхаус, пожару присвоили ранг 1БИС

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В двухэтажном доме полыхает кровля на площади 150 квадратных метров.

Сегодня вечером, 3 января, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. На Новосельковской улице, 17, загорелся таунхаус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 19:04. Спустя 40 минут возгоранию присвоили повышенный номер сложности. На место случившегося прибыли два десятка спасателей и пять спецмашин. 

В двухэтажном доме горит кровля на площади 150 квадратных метров. В 20:42 пламя локализовали. Ранг пожара был снижен до первого номера.                                                                                       

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербуржец упал на маленькую дочь и придавил ее.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

 

Теги: 1бис, горит таунхаус, мчс, пожар на новосельковской
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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