На Новосельковской улице горит таунхаус, пожару присвоили ранг 1БИС

В двухэтажном доме полыхает кровля на площади 150 квадратных метров.

Сегодня вечером, 3 января, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. На Новосельковской улице, 17, загорелся таунхаус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 19:04. Спустя 40 минут возгоранию присвоили повышенный номер сложности. На место случившегося прибыли два десятка спасателей и пять спецмашин.

В двухэтажном доме горит кровля на площади 150 квадратных метров. В 20:42 пламя локализовали. Ранг пожара был снижен до первого номера.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Видео: Telegram / Петербург с огоньком