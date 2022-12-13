На проспекте Энгельса нашли тело подростка

Труп юноши обнаружили в квартире.

В Выборгском районе Петербурга скончался 17-летний школьник. Тело подростка нашли в квартире на проспекте Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по региону.

По предварительной информации, молодой человек умер накануне, 13 января. На его теле не нашли следов насильственной смерти.

Правоохранители завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

Ранее на Piter.tv: около Мурино несколько автомобилей угодили в кювет из-за ям.

Фото: Piter.tv