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Около Мурино несколько автомобилей угодили в кювет из-за ям

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На обочине дороги оказались также два автобуса.

Около Мурино на оживленной трассе несколько автомобилей стали участниками ДТП. По словам очевидца, машины попали в аварии из-за ям на дороге. Видео с места случившегося опубликовали в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Судя по видео, угодили в кювет минимум два автобуса. Еще несколько машин тоже временно прекратили движение из-за повреждений на асфальте. Еще две иномарки "поцеловались". 

Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее на Piter.tv: станцию "Ладожская" могут закрыть на ремонт с 1 марта.

Видео: Телеграм  / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: гибдд, дтп из-за ям, мурино, ремонт дорог, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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