Станцию "Ладожская" могут закрыть на ремонт с 1 марта

В комитете по транспорту сообщили, что уже разработан план компенсационных перевозок наземным транспортом.

Закрыть станцию метро "Ладожская" на капремонт планируют в начале весны. По данным "Фонтанки", в планах Смольного и метрополитена значится дата – 1 марта.

В комитете по транспорту сообщили, что уже разработан план компенсационных перевозок наземным транспортом на время закрытия станции. Как только он будет окончательно утверждён, его опубликуют в открытом доступе.

Стало известно, что вестибюль станции метро "Театральная" будет находиться на Лермонтовском проспекте.

Фото: Piter.tv