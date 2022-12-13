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Станцию "Ладожская" могут закрыть на ремонт с 1 марта
Сегодня, 16:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Станцию "Ладожская" могут закрыть на ремонт с 1 марта

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В комитете по транспорту сообщили, что уже разработан план компенсационных перевозок наземным транспортом.

Закрыть станцию метро "Ладожская" на капремонт планируют в начале весны. По данным "Фонтанки", в планах Смольного и метрополитена значится дата – 1 марта.

В комитете по транспорту сообщили, что уже разработан план компенсационных перевозок наземным транспортом на время закрытия станции. Как только он будет окончательно утверждён, его опубликуют в открытом доступе.

Стало известно, что вестибюль станции метро "Театральная" будет находиться на Лермонтовском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: капремонт, ладожская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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