Вестибюль станции метро "Театральная" будет находиться на Лермонтовском проспекте

Такое решение было принято научно-техническим советом, проведенным в КРТИ.

Вестибюль новой станции метро "Театральная" будет находиться по адресу Лермонтовский проспект, д. 1/44. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Такое решение было принято научно-техническим советом, проведенным в КРТИ. Специалистами были рассмотрены технико-экономические обоснования нескольких вариантов: преимущества и недостатки, параметры и продолжительность строительства, прогнозируемая стоимость объектов, влияние на историческую застройку, решение имущественно-правовых вопросов.

Открытие вестибюля на Лермонтовском проспекте обеспечит минимальный объем переустройства инженерных коммуникаций, а отсутствие жилых зданий в зоне влияния работ по строительству наклонного хода дает приоритет перед другими вариантами и технологически упростит возведение сооружения.

Дополнительно на научно-техническом совете принято решение в долгосрочной перспективе о строительстве еще одного вестибюля станции метро "Театральная" на месте АЗС напротив улицы Декабристов д.23.

Ввод в эксплуатацию станции метро "Театральная" запланирован не ранее 2026 года.

Летом 2022 года петербуржцы выбирали расположение вестибюля станции "Театральная". Всего было три варианта расположения: первый – вестибюль будет подземным на Театральной площади, второй – также подземный вестибюль, вход которого будет на улице Декабристов на участке между домами № 37 и № 39. Третий вариант – наземный вестибюль на улице Декабристов, 38. Больше всего голосов получил вариант расположения на Театральной площади.

Фото: КРТИ