Владельцы АЗС выступили против предложенного места размещения вестибюля станции метро "Театральная"

В компании заявляют, что строительство выхода из метро на территории автозаправочной станции сделает невозможной её дальнейшую работу.

Компания "РН-Северо-Запад", входящая в структуру "Роснефти", попросила не размещать вестибюль будущей станции метро "Театральная" на участке, где сейчас работает автозаправка рядом с Консерваторией имени Римского-Корсакова. Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

В компании заявляют, что строительство выхода из метро на территории автозаправочной станции сделает невозможной её дальнейшую работу. По информации владельца, на заправке обслуживаются автомобили ФСБ, ФСИН, МВД, Следственного комитета и других силовых структур.

Против запланированного размещения вестибюля также выступил собственник расположенного поблизости дома быта на улице Декабристов. Он отметил, что предложенные схемы мешают функционированию его объекта.

Срок ввода станции метро "Театральня" – 2026-2028 гг. Сейчас поезда, идущие от "Спасской" до "Горного института", проезжают "Театральную" без остановки.

Фото: Piter.tv (архив)