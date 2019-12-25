Представлен проект планировки выходов из станции метро "Театральная"

Срок ввода объектов капитального строительства – 2026-2028 гг.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выложил на общественные обсуждения документацию по станции метро "Театральная", где планируют построить два выхода на поверхность. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Согласно схеме, первый выход может появиться в Театральном сквере у консерватории имени Римского-Корсакова (вестибюль №1). Вестибюль №2 по-прежнему планируют строить на месте дома быта, который расположен на Лермонтовском проспекте.

Срок ввода объектов капитального строительства – 2026-2028 гг. Сейчас поезда, идущие от "Спасской" до "Горного института", проезжают "Театральную" без остановки.

До 2030 года в городе планируют открыть 10 новых станций и провести капитальный ремонт ещё на 14 уже действующих. По словам главы города, развитие подземки выделено в отдельное направление новой стратегии Петербурга.

Схема: Комитет по градостроительству и архитектуре