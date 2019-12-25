К 2030 году в Петербурге построят 10 новых станций метро и отремонтируют ещё 14

По словам главы города, развитие подземки выделено в отдельное направление новой стратегии Петербурга.

Метрополитен остаётся одним из главных приоритетов транспортной стратегии Санкт-Петербурга. До 2030 года в городе планируют открыть 10 новых станций и провести капитальный ремонт ещё на 14 уже действующих. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов 14 мая в ходе отчёта перед депутатами Законодательного собрания, отметил портал "Строительный Петербург".

По словам главы города, развитие подземки выделено в отдельное направление новой стратегии Петербурга.

До конца 2025 года ожидается завершение строительных работ на станциях "Путиловская" и "Юго-Западная". Обе войдут в состав Красносельско-Калининской линии, которая станет шестой веткой петербургского метро. Кроме того, активно ведётся строительство на участках станций "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". На всех этих объектах задействованы современные щитовые комплексы, изготовленные на Обуховском заводе.

Уже согласован проект продления Кировско-Выборгской линии от "Проспекта Ветеранов" до "Проспекта маршала Жукова". Также рассматривается новый маршрут к аэропорту Пулково и выставочному центру "Экспофорум".

Отдельное внимание уделяется улучшению уже действующей инфраструктуры. Власти города запланировали модернизацию 14 станций, чтобы обеспечить пассажирам больший комфорт и безопасность.

Фото: стоп-кадр из трансляции выступления Александра Беглова перед депутатами ЗакСа