Беглов: Первый отрезок новой Красносельско-Калининской линии метро откроется в этом году

Речь идёт об участке от станции "Юго-Западная" до "Путиловской".

Первый участок новой коричневой ветки метрополитена Петербурга планируется открыть в текущем году. Об сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на губернатора Александр Беглова.

В этом году планируется открыть первый отрезок Красносельско-Калининской линии: от станции "Юго-Западная" до "Путиловской". После этого запланировано строительство участка от "Путиловской" до Обводного канала ("Каретной").

Ранее Александр Беглов сообщал, что один из сделанных Обуховским заводом новых щитов уже получен компанией "Метрострой Северной Столицы". Комплекс направят для работы на второй по очередности пусковой участок Красносельско-Калининской линии. Второй щит также готов, согласно контакту, его поставят для работ уже во II квартале 2025 года. В общей сложности, четыре щита будут работать одновременно на разных участках строящейся линии, что позволит значительно ускорить темпы проходки тоннелей.

Фото: Piter.TV