На коричневой ветке петербургского метро запустят четыре проходческих щита

В данный момент на коричневой ветке в тестовом режиме эксплуатируются два щита.

В Санкт-Петербурге началось масштабное расширение технических возможностей для строительства Красносельско-Калининской линии метрополитена. Как сообщает пресс-служба городской администрации, к уже работающим двум проходческим щитам диаметром 5,6 метра добавят еще два новых комплекса, произведенных на Обуховском заводе.

Первый из новых щитов уже передан подрядной организации "Метрострой Северной Столицы", второй в ближайшее время будет отгружен производителем после завершения процедуры приемки.

Все четыре щита будут работать одновременно на разных участках строящейся линии, что позволит значительно ускорить темпы проходки тоннелей. Согласно условиям контракта, окончательная поставка всего оборудования должна быть завершена до конца второго квартала 2025 года.

Новая Красносельско-Калининская линия станет важным транспортным коридором, который соединит спальные районы с центром города и разгрузит существующие пересадочные узлы.

Ранее Piter.TV сообщал, что капремонт станции метро "Озерки" в Петербурге перенесли на 2026 год.

Фото: Piter.TV