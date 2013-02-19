В 2024-2025 годах две линии метро Петербурга продлят

Сообщается о продлении "оранжевой" и будущей "коричневой" веток.

Две линии петербургского метро планируют продлить в 2024-2025 годах. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на вице-премьера России Марата Хуснуллина, сегодня, 11 августа.

В материале сообщается о продлении "оранжевой" и будущей "коричневой" веток.

Благодаря средствам инфраструктурных бюджетных кредитов, в Петербурге будут построены участки Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до "Путиловской" и Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до станции "Морской фасад". Марат Хуснуллин, вице-премьер России

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Фото: Piter.TV