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В 2024-2025 годах две линии метро Петербурга продлят
Сегодня, 18:13
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В 2024-2025 годах две линии метро Петербурга продлят

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Сообщается о продлении "оранжевой" и будущей "коричневой" веток.

Две линии петербургского метро планируют продлить в 2024-2025 годах. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на вице-премьера России Марата Хуснуллина, сегодня, 11 августа.

В материале сообщается о продлении "оранжевой" и будущей "коричневой" веток.

Благодаря средствам инфраструктурных бюджетных кредитов, в Петербурге будут построены участки Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до "Путиловской" и Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до станции "Морской фасад".

Марат Хуснуллин, вице-премьер России 

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Фото: Piter.TV

Теги: коричневая ветка, метро петербурга, оранжевая ветка метро
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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