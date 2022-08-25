Около "Удельной" построят перехватывающую парковку

Площадь стоянки составит 9 тыс. "квадратов".

Возле станции метро "Удельная" на Фермском шоссе в Приморском районе Петербурга появится новая перехватывающая парковка. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту сегодня, 10 августа.

Стоянку планируют реализовать по заказу Городского центра управления парковками. Проектирование уже началось. Площадь парковки составит 9 тыс. "квадратов", а работы завершат к 2024 году.

Отметим, что за первое полугодие 2023-го в Северной столице запустили проектирование шести стоянок. На данный момент в рамках контрактов ведется проектно-изыскательская деятельность по созданию сразу нескольких парковок.

Ранее мы сообщали о том, что председатель Комитета по транспорту Ленобласти опроверг информацию о введении платной парковки в Мурино и Кудрово.

Фото: Piter.TV