Благоустройство пустыря у метро "Удельная" перенесли на год

Сейчас территория на Енотаевской улице находится далеко не в презентабельном состоянии.

На месте снесённых торговых павильонов около станции метро "Удельная" планировали провести работы по благоустройству. Однако теперь мероприятия откладываются минимум на год. Об этом сообщило издание "Фонтанка", ссылаясь на администрацию Выборгского района.

Сейчас территория на Енотаевской улице находится далеко не в презентабельном состоянии: в яме на пустыре покоятся залежи строительного мусора и гравия. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо получить разрешение от комитета имущественных отношений (КИО). Этим районные чиновники будут заниматься до конца 2023 года, и только потом приступят к благоустройству.

Напомним, что торговые павильоны на Енотаевской были признаны незаконными летом 2022-ого: они были демонтированы зимой.

Ранее мы сообщили о том, что участки под строительство ВСМ до Москвы начали изымать в Петербурге.

Фото: Piter.TV