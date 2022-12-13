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У метро "Шушары" появится еще одна перехватывающая парковка на 289 мест
Сегодня, 12:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У метро "Шушары" появится еще одна перехватывающая парковка на 289 мест

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Завершить строительство парковки планируется во втором полугодии 2023 года.

У станции метрополитена "Шушары" началось строительство еще одной перехватывающей автостоянки. Ее вместимость составит 289 машиномест, из них 49 – для размещения ТС инвалидов и перевозящих их лиц и 12 – для стоянки автобусов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В рамках проводимых работ будет установлено наружное освещение и система обзорного видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы, стойки въезда/выезда, терминалы для оплаты. Завершить строительство парковки планируется во втором полугодии 2023 года.

С 1 января рядом с выездами на КАД и Софийскую улицу уже открылась перехватывающая автостоянка на 187 машиномест.

Фото: Смольный

Теги: перехватывающая автостоянка, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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swfrosia123
Сегодня 13:33

кому она нужна?

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