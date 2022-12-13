У метро "Шушары" появится еще одна перехватывающая парковка на 289 мест

Завершить строительство парковки планируется во втором полугодии 2023 года.

У станции метрополитена "Шушары" началось строительство еще одной перехватывающей автостоянки. Ее вместимость составит 289 машиномест, из них 49 – для размещения ТС инвалидов и перевозящих их лиц и 12 – для стоянки автобусов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В рамках проводимых работ будет установлено наружное освещение и система обзорного видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы, стойки въезда/выезда, терминалы для оплаты. Завершить строительство парковки планируется во втором полугодии 2023 года.

С 1 января рядом с выездами на КАД и Софийскую улицу уже открылась перехватывающая автостоянка на 187 машиномест.

Фото: Смольный